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Shravasti News: एनसीसी कैडेटों ने जाना तपोस्थली का इतिहास

Wed, 07 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 11:23 PM IST
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NCC cadets learned about the history of the place of penance.
 बौद्ध तपोस्थली में भ्रमण के दौरान मौजूद एनसीसी कैडेट
कटरा। अशोक कुमार बनवारी देवी महाविद्यालय सिरसिया में 51वीं यूपी एनसीसी बटालियन की ओर से ऑल इंडिया ट्रैकिंग शिविर आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को शिविर के तहत जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के कैडेटों को श्रावस्ती भ्रमण कराया गया। महामांकोल धम्मा लैंड में डॉ. वांगकोड सिंधी पॉल ने कैडेटों को सिटिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। उन्होंने श्रावस्ती को पवित्र तीर्थ बताते हुए भगवान बुद्ध के यहां 25 वर्ष रहने की जानकारी दी और ध्यान के लिए प्रेरित किया। कैडेटों व शिक्षकों को कंबल तथा बरगद का पौधा भेंट किया गया। कैडेटों ने गंध कुटी, शिवली स्तूप, कौशाम कुटी, संघाराम बुद्ध विहार, सभा मंडप, सूर्यकुंड, बौद्ध सांस्कृतिक महासभा और जैन मंदिर की जानकारी ली। एसएम एनसीसी विनय घोष समेत अन्य मौजूद रहे।
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