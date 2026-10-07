Shravasti News: जनगणना प्रशिक्षण में दिए सावधानी के निर्देश

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श्रावस्ती। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिनगा में बुधवार को भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन करते हुए कार्मिकों को जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में मिली जानकारी को फील्ड स्तर पर गणना कर्मियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। किसी शंका या कठिनाई का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान कराएं। जनगणना निष्पक्षता, सावधानी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। कोई व्यक्ति या परिवार गणना से न छूटे और सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखें। एडीएम ललित कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना, प्रपत्र, दिशा-निर्देश और फील्ड कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति व परिवार की सूचनाएं सही ढंग से दर्ज करने को कहा। उप निदेशक अश्विनी दीक्षित, जिला नोडल निशा मौजूद रहीं।