आंगन से अंतरिक्ष तक सफर तय कर रही बेटियां : संजीता सिंह

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श्रावस्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज में क्षितिजा युवती सम्मेलन आयोजित किया गया। शुभारंभ भिनगा राज परिवार की संजीता सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि बेटियां अब आंगन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। अभाविप की प्रांत प्रवासी प्रांत सहमंत्री लक्ष्मी पांडेय ने कहा कि शिक्षा सशक्तीकरण की कुंजी है। एक छात्रा के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने छात्राओं से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया। आरएसएस की विभाग कार्यवाहिका सुनीता ने कहा कि युवतियों में समाज का नेतृत्व करने की क्षमता है। छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर जिला नगर मंत्री सुप्रिया पाठक, आराध्या मिश्रा, पूजा यादव, नेहा शुक्ला, रागनी आर्य सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं।