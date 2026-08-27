Shravasti News: गोवंश से टकराए बाइक सवार, एक की मौत

गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र में बदला-गिरंट मार्ग पर जयपत्तरपुरवा के पास मंगलवार देर रात गोवंश से बाइक टकराने से 15 वर्षीय किशोर साहिल खान की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो सगे भाई अमजद खान (12) और साहिल खान (8) पुत्र जाहिद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बभनपुरवा निवासी साहिल के साथ बाइक से बारावफात का जुलूस देखने बदला चौराहा गए थे। रात करीब एक बजे वे वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे बैठा गोवंश रस्सी तोड़कर अचानक सड़क पर आ गया। बाइक चला रहे साहिल ने संभालने का प्रयास किया, लेकिन टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बहराइच भेजा और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

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