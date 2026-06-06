Shravasti News: महिला यात्रियों से करें मर्यादित व्यवहार

विज्ञापन

श्रावस्ती। परिवहन विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने दहाना तिराहा स्थित भिनगा बस स्टैंड पर ई-रिक्शा, टेंपो और बस चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वाहन चालकों व परिचालकों से दस्तावेज दुरुस्त रखने, महिला यात्रियों से मर्यादित भाषा में बात करने और अधिक किराया न वसूलने की अपील की। नशे में वाहन चलाने या यात्रा करने से बचने को कहा। यातायात प्रभारी मोहम्मद शमीम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।