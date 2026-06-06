Shravasti News: श्रावस्ती से आपदा न्यूनीकरण पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

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श्रावस्ती। यूनीसेफ के सहयोग से बृहस्पतिवार को आपदा न्यूनीकरण के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रावस्ती से हुई। इस दौरान आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों, कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों की एक दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि सीडीओ शाहिद अहमद ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संचालन रेडक्रास सचिव अरुण कुमार मिश्र ने किया। सीडीओ ने कहा, जिले में बाढ़ समेत कई आपदाओं का प्रभाव पड़ता है, इसलिए जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मियों को आपदा प्रबंधन की जानकारी जरूरी है। यूनीसेफ की मूल्यांकन विशेषज्ञ उर्वशी चंद्रा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक के आधार पर अक्तूबर से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में रवि नारायण, प्रो. महावीर गुलेचा, अंकिता व अन्य माैजूद रहे।