फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Maternal uncle ran off with minor niece; found in Mumbai.

Shravasti News: नाबालिग भांजी को लेकर भागा मामा, मुंबई में मिली

Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Maternal uncle ran off with minor niece; found in Mumbai.
गिलौला। थाना क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत से मामा अपनी नाबालिग भांजी को लेकर चला गया। भांजी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को मुंबई में पकड़ा। दंपती का बेटा जम्मू कश्मीर में मजदूरी करता है। बीते दिनों बहू की तबीयत खराब होने पर दंपती 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर चले गए थे। घर पर उनकी 17 वर्षीय बेटी और 14 वर्षीय बेटा अकेले थे। इस दौरान युवक का साला उनके घर आने लगा। 14 सितंबर को आरोपी साला अपनी भांजी को लेकर चला गया। बेटी के गायब होने पर दंपती वापस लौटे और थाने में तहरीर दी। पुलिस ने खोजबीन के बाद बृहस्पतिवार को दोनों को मुंबई में पकड़ा। पुलिस अब विधिक कार्रवाई में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed