Shravasti News: दहेज की मांग पर विवाहिता की पिटाई, एफआईआर दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 13 Sep 2026 11:29 PM IST
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तुलसीपुर। बरदेहरा निवासी आसमा ने 10 सितंबर को सोनवा पुलिस को शिकायत पत्र देकर ससुराल वालों पर पिटाई व दहेज मांगने का आरोप लगाया। आसमा का निकाह छह माह पहले बहराइच के दरगाह शरीफ निवासी नियाज से हुआ था। विवाह के बाद से ससुराल पक्ष उससे बाइक और एक लाख रुपये दहेज मांग रहा था, जिसके लिए उसे प्रताड़ित किया गया। 9 सितंबर रात करीब 10 बजे ससुराल वालों ने दहेज की मांग पर उसकी पिटाई कर जान से मारने का प्रयास किया। आसमा के चीखने पर लोग पहुंचे, आरोपियों ने गाली-गलौज कर घर से निकाला। 11 सितंबर को पुलिस ने पति नियाज सहित इमरान, सन्नो, सिफा, बिट्टो, अरमान, निसार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व क्रूरता की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कद दी है।
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