Shravasti News: दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई, जानलेवा हमले का आरोप

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श्रावस्ती। बहराइच निवासी शिवनाथ ने कोतवाली भिनगा में तहरीर दी है। उन्होंने अपनी बेटी साधना देवी के पति, सास शिव कुमारी, ससुर राजितराम और देवर अरविंद पर पिटाई का आरोप लगाया। शिवनाथ ने बताया कि पांच साल पहले साधना का विवाह ऊंचे ककरहा निवासी श्रवण कुमार विश्वकर्मा से हुआ था। विवाह के कुछ महीने बाद से ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना शुरू हो गई। आरोपियों ने 18 सितंबर की रात लगभग 12 बजे साधना को जमकर पीटा। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर जान से मारने का प्रयास भी किया। शिवनाथ के अनुसार, महिला थाने से समझौता होने के बावजूद दहेज में बाइक और 51000 रुपये नकद मांगे गए। सीओ भरत पासवान ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।