Shravasti News: विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को डीपीआरसी सभागार भिनगा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला सचिव अनुप्रिया की अध्यक्षता में हुए शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान 3.0 के माध्यम से मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाता है। उन्होंने महिला एवं बाल संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, समान वेतन, लैंगिक समानता, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा से संरक्षण के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही नशीली दवाओं से बचाव और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। शिविर में डीपीआरसी सीनियर फैकल्टी बृजेश कुमार पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।