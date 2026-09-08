फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Followers from Sri Lanka worshipped the Bodhi tree.

Shravasti News: श्रीलंका के अनुयायियों ने बोधि वृक्ष की पूजा

Tue, 08 Sep 2026 10:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 08 Sep 2026 10:14 PM IST
विज्ञापन
Followers from Sri Lanka worshipped the Bodhi tree.
गंध कुटी में प्रार्थना करते बौद्ध अनुयायी।
कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती मंगलवार को श्रीलंका से आए 30 सदस्यीय दल से गुलजार रही। बौद्ध भिक्षु दीपालोक महाथेरो के नेतृत्व में सभी अनुयायियों ने बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा का आयोजन भी हुआ। सभा में भिक्षु ने बुद्ध के खेती संबंधी उपदेश की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक किसान ने बुद्ध से कहा कि वे भी उसकी तरह हल जोतकर खाएं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि वे भी खेती करते हैं। उनके अनुसार श्रद्धा बीज, तपस्या वर्षा, प्रज्ञा हल-जोत, स्मृति और जागरूकता हल की फाल तथा विचार रस्सी है। वे वचन-कर्म में संयम रखते और अपनी खेती को पाप व बुराइयों की बेकार घास से मुक्त रखते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed