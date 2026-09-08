Shravasti News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व छात्राओं को किया सम्मानित

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कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा, डीएम अन्नपूर्णा गर्ग और सीडीओ शाहिद अहमद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। साड़ी के लिए निर्धारित राशि भी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा। समारोह में भाजपा जिला महामंत्री पुरुषोत्तम कौशल, जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद रस्तोगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज समेत अन्य मौजूद रहे।

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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आए 15 बच्चों, उनके माता-पिता और संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, परिषदीय विद्यालयों में कक्षा छह, सात और आठ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई।