Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Land disputes abound at 'Samadhan Diwas' (Resolution Day)

Shravasti News: समाधान दिवस में जमीन विवादों की भरमार

Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Land disputes abound at 'Samadhan Diwas' (Resolution Day)
श्रावस्ती/तुलसीपुर। थाना समाधान दिवस में शनिवार को जमीन पर कब्जे और सीमांकन से जुड़ी शिकायतों की भरमार रही। सोनवा थाने में तुलसीपुर निवासी रजितराम सहाय ने विपक्षी पर न्यायालय के आदेश के बावजूद मेड़ तोड़कर जमीन पर दोबारा कब्जा करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि तुलसीपुर गांव के गाटा संख्या 1445 के 1.996 हेक्टेयर रकबे के सीमांकन का वाद एसडीएम न्यायिक के न्यायालय में दायर किया था। राजस्व निरीक्षक की आख्या के आधार पर 29 अगस्त 2025 को न्यायालय ने पत्थर नसब का आदेश दिया था। चार जून 2026 को राजस्व निरीक्षक सोनवा ने मौके पर पत्थर नसब और मेड़बंदी कराई। आरोप है कि इसके बाद विपक्षी ने मेड़ तोड़कर फिर कब्जा कर लिया। 14 जुलाई को सोनवा थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मामले में जांच के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

उधर, गिलौला थाने में डीएम अन्नपूर्णा गर्ग और एसपी राहुल भाटी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। तिलकपुर निवासी अनिल कुमार त्रिपाठी ने बंजर भूमि पर कब्जे की शिकायत की। इस पर डीएम ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और महिलाओं व बालिकाओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एसपी ने थाना प्रभारी को मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण कराने को कहा। इस दौरान सीओ भरत पासवान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


48 शिकायतें पहुंचीं, 44 राजस्व से जुड़ीं
समाधान दिवस में कुल 48 शिकायतें आईं। इनमें 44 राजस्व और चार पुलिस से संबंधित थीं। कोतवाली भिनगा में छह, हरदत्तनगर गिरंट में आठ, नवीन मॉडर्न थाने में तीन, इकौना में पांच, गिलौला में सात, मल्हीपुर में सात और सोनवा में आठ शिकायतें दर्ज हुईं। सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित टीमों को मौके पर भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed