Shravasti News: इकौना में लावारिस मिली घायल महिला

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इकौना। इकौना में नेशनल हाईवे-730 पर यूनियन बैंक के पास शुक्रवार देर शाम एक महिला लावारिस हालत में घायल मिली। पीआरवी पुलिस ने महिला को इकौना सीएचसी में भर्ती कराया है। हालांकि महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। बौद्ध परिपथ पर यूनियन बैंक के पास एक महिला को घायल अवस्था में पड़े हुए कुछ लोगों ने देखा। लोग महिला से जानकारी लेने का प्रयास करते रहे लेकिन वह कुछ नहीं बोलीं। इसके बाद लोगों ने पीआरवी पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें इकौना सीएचसी में भर्ती कराया। महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस लोगों से पूछताछ करके उसके वहां पहुंचने के कारणों का तलाश कर रही है।