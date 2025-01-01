Shravasti News: समस्या हो तो टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान महिला आरक्षी पूजा ने महिलाओं को बताया कि यदि कभी कोई समस्या हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्प लाइन 181, एम्बुलेंस सेवा 108, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपतकालीन सेवा 112, चाइल्ड लाइन 1098 पर संपर्क कर सकती हैं।