Shravasti News: शिक्षक दिवस पर याद किए गए डॉ. एस राधाकृष्णन

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पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय जमुनहा में प्रधानाध्यापक इकबाल अहमद शाह ने शिक्षकों को सम्मानित किया। विनोद कुमार शर्मा को पाठ्यक्रम पूरा करने और आलोक कुमार गुप्ता को ऑनलाइन कार्य के लिए सराहा गया। रफत जहां को मीना मंच, अखिलेश कुमार वर्मा को एमडीएम में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। पवन कुमार वर्मा को स्मार्ट क्लास संचालन और कृष्णा को निपुण लक्ष्य एप से आकलन के लिए सम्मान मिला। राधा देवी को टीएलएम सजावट और वीरेंद्र कुमार मौर्य को खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए डायरी व कलम दी गई। छात्र-छात्राओं को डॉ. राधाकृष्णन के जीवन के बारे में भी बताया गया।जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानाचार्य ओमप्रकाश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानाचार्य वाजपेयी ने डॉ. राधाकृष्णन को विद्वान, दार्शनिक और भारत का दूसरा राष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉ. राधाकृष्णन का शिक्षा में अमूल्य योगदान है। मुख्य अतिथि श्रीवास्तव ने शिक्षकों को बच्चों के भविष्य का निर्माता बताया।