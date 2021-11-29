Shravasti News: साइकिल से टकराई बाइक दो गंभीर

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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम लबेदपुर निवासी रमेश कुमार (42) रविवार को बाइक से इकौना की ओर जा रहे थे। सेमरी चौराहे के पास सामने से आ रही एक साइकिल से उनकी बाइक टकरा गई। इससे ग्राम पुरुषोत्तमपुर निवासी साइकिल सवार बालकराम (49) व बाइक सवार रमेश घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को निजी चिकित्सक के पास पहुंचाया। यहां पर दोनों का इलाज चल रहा है।