फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Crowd at district hospital increases due to viral fever.

Shravasti News: वायरल बुखार से जिला अस्पताल में बढ़ी भीड़

Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Crowd at district hospital increases due to viral fever.
जिला अस्पताल में पैथोलॉजी के बाहर लगी भीड़।
श्रावस्ती। जिला अस्पताल में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने से मरीजों और तीमारदारों की भीड़ उमड़ रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में शनिवार को 735 मरीजों ने पंजीकरण कराया। कई मरीज सुबह आठ बजे से ही परचा काउंटर पर लाइन में लग गए। तापमान बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। सुबह 10 बजे तक परचा, ओपीडी, दवा वितरण व पैथोलॉजी काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहीं। चिकित्सक डॉ. एनएन पांडेय ने बताया कि इन दिनों अधिकांश मरीज वायरल बुखार, पेट दर्द, सर्दी-खांसी से पीड़ित होकर आ रहे हैं। मरीजों को खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अधिक ठंडे पानी व आइसक्रीम के सेवन में भी सावधानी बरतने को कहा गया है। उन्होंने स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल चिकित्सक से सलाह लेने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed