Shravasti News: जिला चिकित्सालय में सीएमओ को खुले मिले टंकियों के ढक्कन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:08 AM IST
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श्रावस्ती। जिला चिकित्सालय भिनगा का बुधवार को सीएमओ डॉ. अशोक कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के छत पर कई पानी की टंकियों के ढक्कन गायब रहे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए टंकियों को ढंकवाने व सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की।
संयुक्त जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान अस्पताल के छत पर रखी पानी की टंकियां खुली मिली। ऐसे में उन्होंने तत्काल उसमें ढक्कन लगवाने का निर्देश दिया। साथ ही निष्प्रयोज्य सामानों को निस्तारित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पताल में सभी जरूरी दवाई उपलब्ध हैं और उपलब्ध दवाएं ही मरीजों को दी जाएं।
इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात कर प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम में बैनर न लगे होने से उन्होंने नाराजगी जताई और बैनर लगाने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीएमएस डॉ. राजपाल सिंह, एसीएमओ डॉ. उदयनाथ, डॉ. केके वर्मा, डॉ. केडी गुप्ता, एआरओ सुरेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
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संयुक्त जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान अस्पताल के छत पर रखी पानी की टंकियां खुली मिली। ऐसे में उन्होंने तत्काल उसमें ढक्कन लगवाने का निर्देश दिया। साथ ही निष्प्रयोज्य सामानों को निस्तारित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पताल में सभी जरूरी दवाई उपलब्ध हैं और उपलब्ध दवाएं ही मरीजों को दी जाएं।
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इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात कर प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम में बैनर न लगे होने से उन्होंने नाराजगी जताई और बैनर लगाने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीएमएस डॉ. राजपाल सिंह, एसीएमओ डॉ. उदयनाथ, डॉ. केके वर्मा, डॉ. केडी गुप्ता, एआरओ सुरेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
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