Shravasti News: महाआरती में गूंजे बप्पा के जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 22 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। होलिका मंदिर परिसर में आयोजित श्री सिद्धि विनायक गणेश पूजा महोत्सव के तहत सोमवार रात महाआरती की गई। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने विधि-विधान से पूजन कर बप्पा की आरती उतारी।
इस दौरान थाल सजावट प्रतियोगिता में गायत्री ने प्रथम, परी ने द्वितीय और सुमन गुप्ता व पूजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली 11 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बताया। पंडाल बप्पा के जयकारों से गूंज उठा, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान राजेश कुमार, आयुष सोनी व शिवम गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
इस दौरान थाल सजावट प्रतियोगिता में गायत्री ने प्रथम, परी ने द्वितीय और सुमन गुप्ता व पूजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली 11 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बताया। पंडाल बप्पा के जयकारों से गूंज उठा, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान राजेश कुमार, आयुष सोनी व शिवम गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन