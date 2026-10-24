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Shravasti News: श्रावस्ती में कैडेट्स को सिखाया एकाग्रता का मंत्र

Sat, 24 Oct 2026 09:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 24 Oct 2026 09:17 PM IST
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Cadets in Shravasti were taught the mantra of concentration.
तपोस्थली के भ्रमण पर पहुंचे एनसीसी कैडेट्स।
कटरा। सिरसिया स्थित अशोक कुमार बनवारी देवी महाविद्यालय में 51वीं यूपी बटालियन के 102 कैडेट्स का ऑल इंडिया ट्रैकिंग शिविर आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को सूबेदार नंद सिंह की अध्यक्षता में गुजरात के कैडेट्स ने श्रावस्ती की तपोस्थली का शैक्षिक भ्रमण किया।
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कैडेट्स ने महामांकोल धम्मा लैंड में ध्यान सत्र में भाग लिया। वांगकोड सिंधी पॉल ने बैठकर, चलते और खड़े होकर ध्यान का अभ्यास कराया। उन्होंने एकाग्रता के महत्व और गलत संगत से दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान कैडेट्स व शिक्षकों को कंबल और बरगद के पौधे वितरित किए गए। सूबेदार नंद सिंह ने बताया कि भ्रमण का उद्देश्य कैडेट्स को इतिहास और संस्कृति से परिचित कराना है। कैडेट्स ने विश्व शांति घंटाघर, दिगंबर जैन मंदिर, गंध कुटी, शिवली स्तूप, कौशांबी कुटी, संघाराम बुद्ध विहार, सभा मंडप, सूर्यकुंड और बौद्ध सांस्कृतिक महासभा का भ्रमण किया। इस मौके पर रजनीश सिंह, विष्णु प्रताप सैनी, नितिन कुमार मोदी और अंकुर कुमार चौधरी मौजूद रहे।
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