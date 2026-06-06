फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Buy sweets with care... don't let your health suffer.

Shravasti News: संभलकर खरीदें मिठाइयां...बिगड़ न जाए सेहत

Fri, 28 Aug 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Aug 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Buy sweets with care... don't let your health suffer.
​भिनगा में तहसील के पास सजी मिठाई की दुकान।
श्रावस्ती। रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों में मिठाई की खरीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथ ही लोग इसे सबसे बाद में खरीदते हैं। लोगों को लुभाने के लिए हर जगह दुकानें सज गई हैं। दुकानों के बाहर रंग-बिरंगी मिठाइयों की खुली किस्तियां लोगों को ललचाने का काम कर रही हैं। किंतु खुले में बिक रही इस तरह की मिठाइयों से लोगों के सेहत पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।
विज्ञापन



भिनगा में नई बाजार हो या फिर तहसील तिराहा, खलवा बाजार हो या दहाना तिराहा हर जगह सड़क किनारे मिठाई कारोबारियों ने अपना स्टॉल सजा दिया है। इन दुकानों पर खुले में ही सभी मिठाइयां बेची जा रही हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग सिर्फ खानापूर्ति में ही जुटा है। बिना दस्ताना पहने ही दुकानदार लोगों को धड़ल्ले से मिठाइयों की बिक्री कर रहे हैं। वहीं, खरीदार भी आंख मूंदकर खरीदारी कर रहे हैं।
विज्ञापन

घर की बनी मिठाइयां सबसे अच्छी

जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. ध्रुव कुमार मिश्रा ने बताया कि त्योहारों पर यदि घर में बनी मिठाई का प्रयोग किया जाए तो सबसे बेहतर है। वहीं, मिठाई में यदि एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की ओर से जारी नियमों के अनुसार रंग मिलाया गया है तो ही वह खाने योग्य हो सकता है। अधिक चटख रंग वाली मिठाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही छेना व अन्य गीली मिठाइयों को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता अवश्य देख लें। इस तरह की मिठाइयों में बैक्टीरिया तेजी से पनपता है। इससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन



त्योहार के मद्देनजर लगातार छापामारी की जा रही है। बृहस्पतिवार को गिलौला बाजार में 20 किलो लड्डू को नष्ट कराया गया है। इसके पहले गिलौला में ही फंगस लगा खोआ मिलने पर उसे भी नष्ट कराया गया था। इसी तरह से अन्य बाजारों में भी निगरानी की जा रही है। सड़क किनारे खुले में मिठाई बेचना गलत है। मिठाइयों को ढक कर रखना चाहिए। साथ ही हाथ में दस्ताना पहनकर ही मिठाइयों को छूना चाहिए। गड़बड़ी जहां भी पाई जाएगी, वहां कार्रवाई की जाएगी।
आदर्श कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

भिनगा में तहसील के पास सजी मिठाई की दुकान।

भिनगा में तहसील के पास सजी मिठाई की दुकान।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed