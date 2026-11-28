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श्रावस्ती। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल शुक्रवार शाम जिला मुख्यालय भिनगा पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में नए और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की कार्यशैली पर चर्चा की।कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी के विचारों और सुझावों का सम्मान होता है। पार्टी कार्यकर्ता भारत फर्स्ट की भावना से काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 में फिर सरकार बनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता मतदाता जोड़ो अभियान और बूथ संपर्क तेज करें। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज कराएं और घर-घर संपर्क करें। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा ने की। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।