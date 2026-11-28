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प्रतियोगिता के 400 मीटर बालक दौड़ में प्रवेश पाल प्रथम, विशाल पाठक द्वितीय और कपिल चौधरी तृतीय रहे। बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में नंदिनी गौतम ने पहला, ज्योति त्रिपाठी ने दूसरा और निशी शुक्ला ने तीसरा स्थान हासिल किया।लंबी कूद के बालक वर्ग में शिवम वर्मा प्रथम, दीप नारायण शर्मा द्वितीय और दिलीप तृतीय रहे। बालिका वर्ग में लक्ष्मी मिश्रा प्रथम, नंदिनी गौतम द्वितीय और सुजाता तृतीय रहीं। गोला फेंक के बालक वर्ग में बिजनेश कुमार यादव प्रथम, अनुज यादव द्वितीय और दीप नारायण तृतीय रहे। बालिका वर्ग में नंदिनी गौतम प्रथम, प्रिया शुक्ला द्वितीय और निशु पांडेय तृतीय रहीं।कबड्डी में पटना खरगौरा की टीम प्रथम और जरकुसहा की टीम द्वितीय रही। खो-खो में ठठिया की टीम ने पहला और अमवा की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान श्रवण कुमार शर्मा, रितेश पटवा, शंभूनाथ पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।