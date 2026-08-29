Shravasti News: विधवा व उनकी बेटी की पीटने का आरोप

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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिवारी गांव के मजरा ललक गांव निवासी विधवा मीना देवी ने थाने में तहरीर देकर देवर सहित तीन लोगों पर पिटाई व गाली-गलौज का आरोप लगाया है। मीना देवी ने अपनी तहरीर में बताया कि उनका बेटा नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 अगस्त शाम भूमि कब्जे को लेकर उनके देवर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर उनकी पिटाई की। उन्हें बचाने के लिए जब उनकी बेटी ललिता पहुंची तो विपक्षियों ने उसके साथ ही मारपीट की। साथ ही बेटी के ऊपर हंसिए से हमला करने का भी प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि विपक्षी उनकी भूमि हथियाने के लिए आए दिन विवाद करते हैं और पिटाई करते हैं। इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।