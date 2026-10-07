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Shravasti News: वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन से अधिवक्ताओं में शोक

Wed, 07 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 11:27 PM IST
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Advocates mourn the death of senior advocate
तुलसीपुर। जमुनहा तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पांडेय का मंगलवार को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। साथी अधिवक्ताओं ने उनके निधन को बार एसोसिएशन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बार एसोसिएशन कमेटी ने शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला महामंत्री सतीश मौर्य ने बताया कि शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जिले की सभी तहसीलों के अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर रहे।
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