Shravasti News: चूल्हे पर बनता मिला एमडीएम तो एजेंसी संचालकों पर होगी कार्रवाई

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डीएम ने मिशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स से विद्यालयों को संतृप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनें तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि यदि गैस सिलिंडर के अभाव में किसी स्कूल में चूल्हे की लकड़ी पर एमडीएम बनता मिला, तो संबंधित एजेंसी संचालक पर कड़ी कार्रवाई होगी।विद्युतीकरण से छूटे स्कूलों में कार्य कराने या बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही, सभी बीईओ से विद्यालयों में दो लाइट व दो पंखे लगे होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में आने, सुबह नौ बजे तक उपस्थिति पंजिका अद्यतन करने व शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। इस दौरान सीडीओ शाहिद अहमद, एसडीएम रवि प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।