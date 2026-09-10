Shravasti News: बंदूक लेकर मां-बेटे को दौड़ाने का आरोप

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गिरंट बाजार। बहराइच जिले के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के टेपरा निवासी ननकई ने हरदत्तनगर गिरंट थाने में तहरीर देकर कुछ लोगों पर उन्हें और बेटे सुधीर सिंह को पीटने के लिए दौड़ाने का आरोप लगाया है। ननकई के अनुसार उनका मायका बहलेयिनपुरवा गांव में है। पिता की तबीयत खराब होने की सूचना पर वह आठ सितंबर रात करीब आठ बजे बेटे के साथ मायके पहुंची थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी भूपसिंह, जगदंबा सिंह, प्रदीप सिंह और राम कुमार सिंह आदि घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने बंदूक लेकर मां-बेटे को दौड़ा लिया। ननकई ने बताया कि कुछ दिन पहले भूपसिंह की बहन व बहनोई का उनके बेटे से विवाद हुआ था। उसी को लेकर घटना हुई।