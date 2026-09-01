Shravasti News: बालिका शिक्षा की अनूठी पहल ने अमिता को दिलाई पहचान

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यह पुरस्कार पांच सितंबर को प्रदान किया जाएगा। इसमें 25 हजार रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और दो वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। अमिता टंडन नौ जुलाई 2016 को कंपोजिट विद्यालय राजापुर रानी में प्रधानाध्यापक बनी थीं। उस समय विद्यालय में सुरक्षित परिवेश और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अभिभावक भी शिक्षक-अभिभावक बैठकों में रुचि नहीं लेते थे। उन्होंने विभाग से बाउंड्रीवाल की मांग की और निर्माण कराकर विद्यालय को सुरक्षित किया। इसके बाद घर-घर संपर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए लोगों को प्रेरित किया। विशेषकर बालिकाओं के नामांकन के लिए अभिभावकों से गोष्ठी व अन्य माध्यमों से संपर्क किया।उनके प्रयासों से विद्यालय में आज 186 बालिकाओं का नामांकन है। अमिता टंडन ने बालिका शिक्षा में महिला अभिभावकों की भूमिका शीर्षक से एक किताब भी लिखी है। पुरुषों के काम पर जाने के कारण बैठकों में अभिभावकों की उपस्थिति कम रहती थी। इस पर उन्होंने अन्य शिक्षकों की मदद से महिला अभिभावकों से संपर्क किया। धीरे-धीरे बैठकों में महिला अभिभावकों की भागीदारी काफी बढ़ गई।खेल में भी लहराया परचमप्रधानाध्यापक ने बताया कि खेल के क्षेत्र में भी उनका विद्यालय काफी बेहतर है। विद्यालय की छात्रा सानिया ने शिक्षा सत्र 2025-26 में दौड़ प्रतियोगिता में जनपदीय खेल में कांस्य पदक जीता था। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में भी सानिया ने बेहतर प्रदर्शन किया था। विद्यालय के 12 खिलाड़ियों की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब में आयोजित फुटबाॅल प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया।