Shravasti News: छात्र को सहपाठी ने दोस्तों के साथ पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 15 Sep 2026 10:48 PM IST
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श्रावस्ती। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र के खजुरार निवासी जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना के एक 10वीं के छात्र को उसके सहपाठी ने पिटाई कर दी। छात्र का आरोप है कि मंगलवार को वह कॉलेज गेट पर खड़े थे। इस दौरान पहुंचे उनके कक्षा के छात्र अल्ताफ ने अपने दोस्तों के साथ उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। स्कूल के अन्य छात्रों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी छात्र मौके से भाग गए। स्कूल के छात्रों ने निजी वाहन से घायल छात्र को सीएचसी इकौना पहुंचाया। छात्र ने अल्ताफ, रवि, हिमांशु व आकाश के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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