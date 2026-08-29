Shravasti News: दो को आएंगी महिला आयोग की सदस्य

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श्रावस्ती। महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए दो सितंबर को जनसुनवाई की जाएगी। जिला प्रोवेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज ने बताया कि दो सितंबर को राज्य महिला आयोग की सदस्या अंजु प्रजापति का आगमन होगा। वह महिला उत्पीड़न की रोकथाम व पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये संबंधी समीक्षा बैठक करेंगी। साथ ही सुबह 11 बजे पुलिस लाइन के लवकुश सभागार में जनसुनवाई करेंगी। ऐसे में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत के साथ पुलिस लाइन आ सकती हैं।