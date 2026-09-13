Shravasti News: हरितालिका तीज पर लगेगा मेेला

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श्रावस्ती। श्रीराम जानकी मंदिर कटरा में हरितालिका तीज पर मेला आयोजित होगा। मेला समिति की ओर से लोक कलाओं और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। मंदिर के पुजारी बाबा जवाहरलाल दास ने बताया कि मेले में जिले के पहलवानों के बीच कुश्ती प्रतियोगिता होगी। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए कबड्डी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। लोककला संरक्षण के लिए आल्हा और कजरी गायन का कार्यक्रम होगा। समिति के अनुसार, इन आयोजनों से युवाओं में पारंपरिक खेलों और लोक कलाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। आल्हा-कजरी गायन मेले का प्रमुख आकर्षण रहेगा।