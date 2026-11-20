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कस्बा एलम में प्रेमी के घर बरात लेकर पहुंची देहरादून निवासी बीएससी की छात्रा के मामले में शुक्रवार देर शाम नया मोड़ आ गया। युवती की ओर से सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट वायरल किया गया है। इसमें उसने युवक और उसके परिजनों पर उत्पीड़न तथा शादी से इंकार करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस-प्रशासन से मदद नहीं मिलने की बात लिखते हुए ''मरने जा रही हूं'' कहा है।

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युवती ने इससे पहले कांधला थाने में तहरीर देकर एलम निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक, करीब सात साल पहले उसकी मुलाकात युवक से हुई थी। युवक दिल्ली में मर्चेंट नेवी में तैनात है। उसे जब पता चला कि युवक की शादी दूसरी जगह तय हो गई है और 20 नवंबर को उसका मंढा कार्यक्रम तथा 21 नवंबर को दिल्ली के मेट्रो विहार में बरात जानी है, तो वह अपनी मां, भाई, बहन और अन्य परिजनों के साथ बैनर, वरमाला और ढोल-नगाड़े लेकर एलम पहुंच गई थी।



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युवती ने युवक के घर पहुंचकर शादी की मांग की थी। इस दौरान युवक पक्ष के लोगों से उसकी नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया था। बाद में युवती और उसके परिजनों ने युवक के घर के बाहर देर रात तक धरना भी दिया था। युवती का कहना था कि वह प्रेमी से शादी करके ही रहेगी।



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शुक्रवार को युवती कांधला में ही होटल में डेरा डाले रही। कहा कि युवक से शादी करके ही मानेंगी। वरना जान दे देंगी। उधर, युवक के भाई ने युवती के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि उसके भाई ने कोई दुष्कर्म नहीं किया है। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनके अनुसार, देहरादून में भी युवती की ओर से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें एफआर लग चुकी है।

