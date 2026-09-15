Shamli News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए कर्मचारी की मौत

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सोमवार को सुबह करीब 11 बजे पलठेड़ी गांव में हाजी इकराम के यहां फैक्टरी के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए टेंट लगाने का कार्य किया जा रहा था। टेंट लगाने का ठेका अजब सिंह सैनी के पास था। नाथी उपाध्याय टेंट लगाने का काम कर रहे थे। टेंट लगाते समय लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टच हो गया।पाइप में करंट दौड़ गया जिसकी चपेट में आने से नाथी राम गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीण उन्हें गढ़ीपुख्ता अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबादी से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटवाने और लटके हुए तारों को कसवाने की मांग कई बार कर चुके है। अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हादसा हुआ। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया।मृतक के भाई भूरा ने बताया कि नाथी अपने पीछे मां शिक्षा देवी, पत्नी बोबी और तीन पुत्रों को छोड़ गए हैं। हादसे की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। नाथी ही परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस को परिजनों द्वारा मामले की जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले में तहरीर आती है तो कार्रवाई की जाएगी।