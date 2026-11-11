Shamli News: फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, हत्या का आरोप

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दिनारपुर की एक्सचेंज वाली गली निवासी विकास की पत्नी मीनू ने बुधवार रात आठ बजे अपने कमरे में कुंडे से बने फंदे में लटकी मिली। कमरे में उसके पास ही पांच वर्षीय बेटी परी सो रही थी। कुछ देर बाद परी की आंख खुली तो उसने मां को फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उसने दरवाजा खोलकर घर के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने आनन-फानन में मीनू को फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी।मीनू की मौत की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों पर मीनू की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। मीनू की शादी वर्ष 2016 में विकास के साथ हुई थी। सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद