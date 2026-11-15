{"_id":"6af97131114dc8ceba09a400","slug":"shamli-police-bring-smiles-back-to-people-s-faces-by-returning-124-mobile-phones-worth-25-lakh-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शामली: 25 लाख के 124 मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई चेहरों की मुस्कान, कई लोगों की आंखें हुईं नम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन





खोए हुए मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे रविवार को उस समय खिल उठे, जब शामली पुलिस ने 124 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है। लंबे इंतजार के बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का आभार जताया।

Trending Videos

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ने रविवार को बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। एसपी ने बताया कि किसी का मोबाइल कई महीने पहले खो गया था तो किसी का लंबे समय से नहीं मिल रहा था। शहर के काजीवाड़ा निवासी राशिद और रेलपार निवासी रामबीर भी मोबाइल वापस पाकर खुश नजर आए।



विज्ञापन

विज्ञापन

राशिद ने बताया कि मोबाइल खोने के बाद उन्हें वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर उन्हें बड़ी राहत दी है। वहीं, रामबीर ने कहा कि अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर उन्हें बेहद खुशी हुई। दोनों ने पुलिस का आभार जताया।



विज्ञापन