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Shamli: युवती की बरामदगी के बाद भी नहीं थमी नाराजगी, महापंचायत में आरोपियों को जेल भेजने की मांग

Sun, 15 Nov 2026 10:20 PM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, शामली
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, शामली Published by: Pratyush Sharma Updated Sun, 15 Nov 2026 10:20 PM IST
सार

कैराना के ऊंचा गांव के शिव मंदिर में युवती के अपहरण और कथित धर्मांतरण के मामले में हिंदू महापंचायत हुई। इसमें हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने युवती को परिजनों को सौंपने और आरोपियों को जेल भेजने की मांग उठाई।

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Resentment did not stop even after the recovery of girl, demand to send the accused to jail in Mahapanchayat
महापंचायत में शामिल हिंदू संगठन और ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चार नवंबर को ऊंचा गांव निवासी युवती को हरियाणा के यमुनानगर निवासी आसिफ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ समेत पांच लोगों के खिलाफ अपहरण और धर्मांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार रात पुलिस ने युवती को यमुनानगर से बरामद कर लिया। इसके बावजूद रविवार को शिव मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई।

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महापंचायत में महाराज डॉ. गौतम नाथ योगी ने कहा कि हिंदू समाज की बेटी को इस तरह ले जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवती को तुरंत परिजनों को सौंपने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की।

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10 लोगों की कमेटी गठित, युवती सुपुर्दगी की मांग
रोहित प्रधान ने कहा कि पुलिस युवती को तत्काल परिजनों के सुपुर्द करे और मतांतरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे। नितिन चौधरी ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और युवती को परिवार के सुपुर्द करने की मांग उठाई। पूर्व प्रधान रविंद्र चौहान ने पंचायत में मौजूद लोगों से विचार-विमर्श के बाद 10 लोगों की कमेटी गठित की। यह कमेटी युवती को परिजनों को सौंपने और आगे की कार्रवाई के संबंध में पुलिस-प्रशासन से बातचीत करेगी।

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Resentment did not stop even after the recovery of girl, demand to send the accused to jail in Mahapanchayat
महापंचायत में शामिल लोगों को समझाते पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी टीमें
पंचायत में सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार भी पहुंचे। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। युवती के बयान और मेडिकल की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में पहल सिंह सैनी, विशाल सैनी, अंकित चौहान, संदीप गुर्जर, दक्ष चौधरी, गौरव चौहान आदि मौजूद रहे।

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दोपहर में स्थगित की, बाद में फिर हुई महापंचायत
युवती की बरामदगी की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने दोपहर में महापंचायत स्थगित कर दी थी। हालांकि, बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने आपसी बातचीत के बाद पंचायत करने का निर्णय लिया। इसके बाद ऊंचा गांव के शिव मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें युवती को परिजनों को सौंपने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई।

कैराना के ऊंचा गांव के शिव मंदिर में युवती के अपहरण और कथित धर्मांतरण के मामले में हिंदू महापंचायत हुई। इसमें हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने युवती को परिजनों को सौंपने और आरोपियों को जेल भेजने की मांग उठाई।
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