शामली: खाना बनाते समय गैस सिलिंडर लीक होने से घर में लगी आग, बुझाने आए पड़ोस के तीन युवक झुलसे

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कैराना कस्बे के मोहल्ला आलदरम्यान में रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर लीक होने के आग लग गई। आग बुझाने के दौरान पड़ोस के तीन युवक गंभीर रूप से झुलस गए। एक को सीएचसी और दो घायलों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आग से घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया।

बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे मोहल्ला आलदरम्यान निवासी कासिम की पुत्रवधू गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। बेटा जुनैद घर पर नहीं था। इस दौरान गैस सिलिंडर लीकेज होने के कारण आग लग गई। आग की लपटें पास में घर में रखे सामान तक पहुंच गई, जिस पर पुत्रवधू ने शोर मचा दिया। आस—पड़ोस के लोग तुरंत दौड़े, जिन्होंने गैस सिलिंडर पर मिट्टी, रेत और पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया।



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