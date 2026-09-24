फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   UP: Wife murdered in Saharanpur by having her throat slit with a razor; husband also slashed his own neck

यूपी: सहारनपुर में उस्तरे से गला काटकर पत्नी की हत्या, खुद की गर्दन पर भी वार कर किया लहूलुहान; हालत गंभीर

Thu, 24 Sep 2026 06:52 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 24 Sep 2026 06:52 PM IST
सार

शामली जिले के कैराना निवासी इरफान अपनी ससुराल नानौता में एक शादी समारोह में पत्नी के साथ आया हुआ था। यहीं पर इरफान ने पत्नी गजाला की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है।

विज्ञापन
UP: Wife murdered in Saharanpur by having her throat slit with a razor; husband also slashed his own neck
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर जिले के नानौता कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की उस्तरे से गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बाद में खुद को भी उस्तरा मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया। यह वारदात उस समय हुई, जब आरोपी अपनी ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। 
विज्ञापन

 

जानकारी के अनुसार, कैराना निवासी इरफान पुत्र उम्रदराज अपनी पत्नी गजाला के साथ नानौता में अपनी साली निलाेफर की शादी समारोह में शामिल होने आया था। इसी दौरान उसने एक कमरे में अपनी पत्नी पर उस्तरे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद इरफान ने खुद की गर्दन पर भी उस्तरे से कई वार किए। कुछ देर बाद कमरे में लोग पहुंचे तो दोनों लहूलुहान हालत में पड़े थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गजाला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल इरफान को हायर सेंटर रेफर किया गया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। हत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इरफान पानीपत की एक फैक्टरी में काम करता है। 

ये भी देखें...
सहारनपुर: हत्या के दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, घर में घुसकर मारी थी रिश्तेदार को गोली
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed