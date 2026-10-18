फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   UP Board exams will conclude in 20 days.

Shamli News: 20 दिन में खत्म होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं

Sun, 18 Oct 2026 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
UP Board exams will conclude in 20 days.
शामली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी होने के साथ विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है।
विज्ञापन

परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी तक होंगी। इस बार परीक्षा कार्यक्रम 20 दिन में पूरा होगा, जबकि पिछले साल परीक्षाएं 23 दिन तक चली थीं। कुछ विषयों के बीच कम अंतर मिलने से विद्यार्थियों को तैयारी के लिए समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा।

हाईस्कूल में 12 फरवरी को गृह विज्ञान और 13 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। 15 फरवरी को संस्कृत और 17 फरवरी को विज्ञान का पेपर निर्धारित है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आठ फरवरी और अंग्रेजी की 10 फरवरी को होगी।
विज्ञापन

दो पालियों में होंगी परीक्षाएं : परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed