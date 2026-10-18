Shamli News: 20 दिन में खत्म होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 12:49 AM IST
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शामली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी होने के साथ विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है।
परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी तक होंगी। इस बार परीक्षा कार्यक्रम 20 दिन में पूरा होगा, जबकि पिछले साल परीक्षाएं 23 दिन तक चली थीं। कुछ विषयों के बीच कम अंतर मिलने से विद्यार्थियों को तैयारी के लिए समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा।
हाईस्कूल में 12 फरवरी को गृह विज्ञान और 13 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। 15 फरवरी को संस्कृत और 17 फरवरी को विज्ञान का पेपर निर्धारित है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आठ फरवरी और अंग्रेजी की 10 फरवरी को होगी।
दो पालियों में होंगी परीक्षाएं : परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।
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परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी तक होंगी। इस बार परीक्षा कार्यक्रम 20 दिन में पूरा होगा, जबकि पिछले साल परीक्षाएं 23 दिन तक चली थीं। कुछ विषयों के बीच कम अंतर मिलने से विद्यार्थियों को तैयारी के लिए समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा।
हाईस्कूल में 12 फरवरी को गृह विज्ञान और 13 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। 15 फरवरी को संस्कृत और 17 फरवरी को विज्ञान का पेपर निर्धारित है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आठ फरवरी और अंग्रेजी की 10 फरवरी को होगी।
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दो पालियों में होंगी परीक्षाएं : परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।