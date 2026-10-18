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Shamli News: करवा चौथ की चमक से गुलजार होने लगे बाजार

Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
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Markets begin to bustle with the radiance of Karwa Chauth
शहर के बड़ा बाजार में सौंदर्य प्रशाधन की दुकान पर सामान देखती महिलाएं। संवाद
शामली। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी है।
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बड़ा बाजार, नया बाजार और नेहरू मार्केट में साड़ी, सूट, ज्वेलरी और मेकअप की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इस बार करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने भी नए डिजाइन के सामान का स्टॉक बढ़ा दिया है।

कपड़ों और ज्वेलरी की नई रेंज तैयार : कपड़ा व्यापारी पुशांत और अशोक ने बताया कि महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए लाल, मरून समेत आकर्षक रंगों की साड़ियों और डिजाइनर सूट की नई रेंज रखी गई है। ज्वेलर्स शानू और सुभाष ने बताया कि दुकानों पर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के आभूषण उपलब्ध हैं। त्योहार से पहले खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

शहर के बड़ा बाजार में सौंदर्य प्रशाधन की दुकान पर सामान देखती महिलाएं। संवाद

शहर के बड़ा बाजार में सौंदर्य प्रशाधन की दुकान पर सामान देखती महिलाएं। संवाद

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