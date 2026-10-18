Shamli News: करवा चौथ की चमक से गुलजार होने लगे बाजार

बड़ा बाजार, नया बाजार और नेहरू मार्केट में साड़ी, सूट, ज्वेलरी और मेकअप की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इस बार करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने भी नए डिजाइन के सामान का स्टॉक बढ़ा दिया है।कपड़ों और ज्वेलरी की नई रेंज तैयार : कपड़ा व्यापारी पुशांत और अशोक ने बताया कि महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए लाल, मरून समेत आकर्षक रंगों की साड़ियों और डिजाइनर सूट की नई रेंज रखी गई है। ज्वेलर्स शानू और सुभाष ने बताया कि दुकानों पर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के आभूषण उपलब्ध हैं। त्योहार से पहले खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।