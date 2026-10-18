Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

आरोग्य मेला

जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

परीक्षा

शहर के वीवी इंटर कॉलेज अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।

राम कथा

ऊन की जयसिंह चौपाल में श्रीराम कथा के पांचवा दिन का आयोजन दोपहर 2 बजे से।

रामलीला मंचन

शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में अंगद रावण संवाद लीला का मंचन रात्रि आठ बजे से।

बाबरी के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में लक्ष्मण शक्ति का मंचन रात्रि 8 बजे से।

चौसाना के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में अंगद रावण संवाद का मंचन रात्रि 8 बजे से।

प्रवचन