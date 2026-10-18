फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Two shooters from the Lawrence and Goggi gangs produced in court from Tihar Jail

Shamli News: लॉरेंस व गोगी गैंग के दो शूटरों की तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेशी

Sun, 18 Oct 2026 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Two shooters from the Lawrence and Goggi gangs produced in court from Tihar Jail
कैराना समाचार-अंकित बालियान हत्याकांड में तिहाड़ जेल में बंद योगेश टूंडा और दीपक  (दोनों बीच मे
कैराना। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के दो शूटर योगेश टुंडा और दीपक दबास की शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पेशी कराई गई। दोनों शूटरों पर अंकित हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
विज्ञापन

शामली पुलिस ने न्यायालय में बी वारंट पर तलब कराया और रिमांड के लिए आवेदन किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों का रिमांड मंजूर कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस दोनों को वापस तिहाड़ जेल ले गई।
विज्ञापन

बाबरी के गांव बंतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की हत्या की साजिश रचने में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के शूटर योगेश टुंडा और दीपक दबास को भी आरोपी बनाया है। शामली पुलिस ने आवेदन कर न्यायालय से बी वारंट जारी कराए थे। दोनों शूटर तिहाड़ जेल में बंद चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

शनिवार को दिल्ली पुलिस के बंदी रक्षक कड़ी सुरक्षा में योगेश टुंडा और दीपक दबास को लेकर कैराना न्यायालय पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी बनाया गया था। दोनों शूटरों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी कराई गई। दोनों शूटरों के साथ दिल्ली के आठ अधिवक्ता भी आए थे।
न्यायालय में शामली पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाते हुए रिमांड के लिए आवेदन किया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि योगेश टुंडा व दीपक दबास को बी वारंट के आधार पर न्यायालय में पेशी हुई। रिमांड मंजूर होने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों को तिहाड़ जेल में वापस ले गई।

n तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में दोनों के नाम थे शामिल : दो मई 2023 की सुबह करीब 6:15 बजे तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी।
टिल्लू की हत्या में योगेश टुंडा और दीपक दबास आरोपी हैं। इसी हत्या में दोनों तिहाड़ जेल में बंद चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed