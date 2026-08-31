Baghpat News: कार्ययोजना फीड नहीं करने पर 11 सचिवों को नोटिस जारी

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ग्राम पंचायतों में कार्य कराने के लिए कार्ययोजना बनाई जाती है और इसके बाद कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड की जाती है, लेकिन सचिव इसके प्रति गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। इसमें ककड़ीपुर, किरठल गांव के विक्रांत तोमर, सूप, लुहारा व ख्वाजा नंगला के अंकुश अरविंद व हलालपुर के हिमांशु राठी, मुकंदपुर, तिलवाड़ा व बासौली के लोकेंद्र राठी, हेवा व बोढ़ा के अमित तोमर को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में पोर्टल पर कार्ययोजना फीड नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीओ पंचायत सुधीर कुमार ने बताया कि नोटिस जारी कर दिया गया है और कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया।बागपत एडीओ पंचायत का रोका वेतनबागपत। बागपत एडीओ पंचायत ने राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के तहत कार्ययोजना बनाकर वेबसाइट पर अभी तक फीड नहीं की है। कई बार पत्र लिखने के बाद भी कार्य के प्रति वह गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे कार्य प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए डीपीआरओ रमेशचंद्र गुप्ता ने नोटिस जारी कर एडीओ का वेतन रोक दिया है। कहा कि जब तक कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वेतन जारी नहीं होगा। डीपीआरओ ने बताया कि नोटिस जारी किया गया है और कार्ययोजना नहीं बनाने पर कार्रवाई की जाएगी।