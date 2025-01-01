Shamli News: अंतरराज्यीय बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

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एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक बुधवार रात चेकिंग के दौरान हाथी करौदा से खानपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने दोनों पिकअप में सवार आरोपियों को पकड़ा। तलाशी में चोरी का सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नदीम निवासी मोहल्ला शिवाजी/राजपूत मोहल्ला गोंडा, थाना जाफराबाद, नई दिल्ली, साजिद निवासी खाईखेड़ा, थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर और अब्दुल आहद निवासी गली नंबर-24, मोहल्ला धर्मपुरी, थाना उस्मानपुर, नई दिल्ली के रूप में हुई है।पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मेरठ निवासी आबिद ऊर्जा निगम में ठेकेदार है। वह उन्हें बताता था कि किस स्थान पर नई विद्युत लाइन बिछाई जानी है। इसके बाद गिरोह के सदस्य रात में वहां पहुंचकर विद्युत तार चोरी कर लेते थे। ठेकेदार की शामली के अलावा अन्य जिलों के ऊर्जा निगम के कर्मचारियों से मिलीभगत थी। पुलिस अब अन्य की भी जांच में जुट गई है। आरोपियों के अनुसार चोरी के सामान में आबिद को भी हिस्सा दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक नौ लोगों की भूमिका सामने आई है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।नलकूपों को भी बनाते थे निशानाआरोपी ट्यूबवेल से केबल और कटआउट तथा विद्युत खंभो से तार काटकर चोरी करते थे। चोरी का सामान टाटा पिकअप में भरकर ले जाते और बाद में कबाड़ियों को बेच देते थे। दिल्ली के कबाड़ी हैदर को भी कई बार चोरी का तार बेचा था।इन स्थानों पर की वारदातपुलिस के अनुसार गिरोह ने 17 जुलाई को कंजरहेड़ी, 24 जुलाई को हाथी करौदा, 19 अगस्त को बंतीखेड़ा और एक सितंबर को हाथी करौदा के जंगल में विद्युत पोल से तार चोरी किए थे। छह सितंबर को फतेहपुर और बंतीखेड़ा में ट्यूबवेल-नलकूप से सामान चोरी किया गया था। पांच-छह सितंबर की रात कुरमाली और हाथी करौदा के जंगल से विद्युत तार व अन्य सामान चोरी किया गया। इसके अलावा हरियाणा के पानीपत और दिल्ली में भी वारदात करने की बात सामने आई है।छठी से दसवीं तक पढ़े हैं आरोपीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नदीम कक्षा छह, साजिद कक्षा आठ और आहद कक्षा दसवीं तक पढ़े हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद आरोपी तार चोरी के काम में लग गए। साजिद लोगों को खुद को लाइनमैन बताकर भी विश्वास में लेता था।छह मुकदमों में दर्ज है नामपुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ बाबरी थाने में चोरी और अन्य धाराओं में छह मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे जनपदों और राज्यों में भी उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।