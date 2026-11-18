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परिजनों के अनुसार रविवार रात करीब 9:30 बजे तीन बाइकों पर सवार 8-9 युवकों ने गांव के चौराहे और अर्जुन के घर के सामने 5-6 राउंड फायरिंग की थी। तहरीर में तीन नामजद कर नौ युवकों पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 24 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है।

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चौसाना। पांथुपुरा गांव में फायरिंग के बाद अब इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर धमकी दी गई। पीड़ित अर्जुन राणा का आरोप है कि मुख्य आरोपी ने रील में लिखा है कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मंगलवार को अर्जुन के पिता शिवकुमार उर्फ पप्पू राणा ग्रामीणों के साथ पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी व परिवार की सुरक्षा की मांग की।