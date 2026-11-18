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जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) संदीप अग्रवाल को बलरामपुर भेजा गया है। वहीं, रेणुका दीक्षित को शामली में एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके अलावा मुजफ्फरनगर से तहसीलदार महेंद्र यादव और रामपुर से तहसीलदार निश्चय कुमार को शामली भेजा गया है। कैराना तहसील में तैनात तहसीलदार अर्जुन चौहान का अमरोहा तबादला किया गया है।शासन ने जिले में तैनात पांचों खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) का भी स्थानांतरण किया है। शामली से सविता दुबराल को बिजनौर, राहुल धामा और सुशील कुमार शर्मा को मुजफ्फरनगर तथा विकास कुमार को अमरोहा भेजा गया है। वहीं, बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पांच बीडीओ को शामली में तैनाती दी गई है।एडीएम सत्येंद्र ने बताया कि सभी के ट्रांसफर किए गए हैं।