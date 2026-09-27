Shamli News: श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज की टीम ने बाजी मारी

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-भारत विकास परिषद ने 19 शिक्षकों और 14 छात्रों को किया सम्मानितफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीशामली। भारत विकास परिषद शामली महान शाखा की ओर से शिव मंदिर, शिवगंज मंडी में प्रांतीय समूह गान प्रतियोगिता एवं गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समूह गान प्रतियोगिता में श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज की टीम प्रथम रही।कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. कुशाक चौहान, विशिष्ट अतिथि संजीव तरार, प्रांतीय गुरु वंदन छात्र अभिनंदन संयोजक मनोज मित्तल और संस्थापक मुकेश गर्ग एडवोकेट ने किया।कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की टीमों ने समूह गान प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज शामली की टीम ने प्रथम और मदरलैंड पब्लिक स्कूल शामली की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत 19 शिक्षकों और 14 छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पांच स्कूलों में आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।अध्यक्ष विकास शर्मा एडवोकेट ने कहा कि प्रांत की ओर से मिले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना है। निर्णायक मंडल में लाल सिंह लचक और उत्तम नामदेव ने निष्पक्ष निर्णय दिया। कार्यक्रम का संचालन मनोज सैनी और विकास शर्मा एडवोकेट ने किया।इस अवसर पर संयोजक वैभव गुप्ता, विनोद जैन, अंशुल धीमान, डॉ. राजीव बंसल, संरक्षक सुनील गोयल, परमेश तायल, बंसल, महिला सहभागिता अंजू गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी रवि संगल, प्रदीप बंसल, विजय गुप्ता, राजेश जैन, अंकित गोयल, विपिन गर्ग रहे।