Shamli News: बारिश व बूंदाबांदी से न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरा

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जिले में शनिवार को रिमझिम फुहारों के साथ ही दूसरे दिन रविवार को भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह नौ बजे बूंदाबांदी शुरू होकर दस बजे हल्की बारिश बन गई। आधे घंटे तक हल्की बारिश के बाद दोपहर एक बजे रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इसके बाद भी शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। बादलों को देखकर रात में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। बूंदाबांदी व बारिश के बीच लोग घरों में रहे। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आया।सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि सोमवार को बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है।