Shamli News: बारिश व बूंदाबांदी से न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 07 Sep 2026 12:45 AM IST
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शामली। जिले में रविवार सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक रिमझिम बारिश व बूंदाबांदी चलती रही। इसके चलते अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहा जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आने से 24 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम तक बादल छाने से मौसम सुहाना बना रहा।
जिले में शनिवार को रिमझिम फुहारों के साथ ही दूसरे दिन रविवार को भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह नौ बजे बूंदाबांदी शुरू होकर दस बजे हल्की बारिश बन गई। आधे घंटे तक हल्की बारिश के बाद दोपहर एक बजे रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इसके बाद भी शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। बादलों को देखकर रात में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। बूंदाबांदी व बारिश के बीच लोग घरों में रहे। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आया।
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि सोमवार को बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है।
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जिले में शनिवार को रिमझिम फुहारों के साथ ही दूसरे दिन रविवार को भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह नौ बजे बूंदाबांदी शुरू होकर दस बजे हल्की बारिश बन गई। आधे घंटे तक हल्की बारिश के बाद दोपहर एक बजे रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इसके बाद भी शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। बादलों को देखकर रात में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। बूंदाबांदी व बारिश के बीच लोग घरों में रहे। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आया।
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सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि सोमवार को बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है।