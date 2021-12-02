Shamli News: सुबह तेज हवा के साथ बारिश से पारा दो डिग्री गिरा

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सुबह करीब चार बजे घने बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश के साथ तेज हवा चलने से गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। करीब एक घंटे तक रुक-रुककर हल्की बारिश चलती रही। इसके बाद दोपहर तक कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। दोपहर बाद धूप निकलने से मौसम साफ हो गया। मौसम में बदलाव के चलते अधिकतम तापमान दो डिग्री कम होकर 32 और न्यूनतम तापमान भी दो डिग्री कम होकर 23 डिग्री सेल्सियस रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हल्के बादल छाने के साथ ही धूप निकलने के आसार है।विद्युत आपूर्ति हुई बाधितबारिश के साथ तेज हवा चलने से दिल्ली रोड इंडस्ट्रियल एरिया, शाकंभरी फीडर, जैन मोहल्ला, कांबोज कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, तहसील फीडर की विद्युत आपूर्ति एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रही। इसके अलावा आदर्श मंडी बिजलीघर की 33 केवी लाइन के तीन-चार इंसुलेटर टूटने के कारण इस बिजलीघर से जुड़े मोहल्ला रेलपार, माजरा रोड, टंकी रोड, टंकी कॉलोनी व विवेक विहार आदि मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति तीन घंटे तक ठप रही। ऊर्जा निगम के एसडीओ विनीत कुमार ने बताया कि बारिश के दौरान हवा चलने से विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित रही। बाद में सभी जगह विद्युत आपूर्ति चालू हो गई थी।